26 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США хотят запретить Турции принимать принадлежащие авиакомпаниям из России Boeing, - WSJ

Власти США оказывают давление на Турцию, требуя, чтобы Анкара запретила российским авиакомпаниям летать в страну и из нее на самолетах Boeing. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в декабре американская сторона предупредила турецких коллег о последствиях, в случае, если турецкие службы будут предоставлять услуги Boeing российских и белорусских перевозчиков, в частности, заправляя самолеты и предоставляя запчасти для них.

Как пишет издание со ссылкой на данные авиационно-аналитической компании Cirium, с 1 октября авиакомпании из России выполнили более 2100 рейсов в Турцию на американских Boeing. Среди российских авиаперевозчиков рейсы туда совершают "Аэрофлот", S7 Airlines, "Победа", Red Wings и другие.

Напомним, после начала военной спецоперации на Украине западные страны ввели запрет на поставку в Россию новых самолетов и запчастей к ним. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что может использовать иностранные самолеты Airbus и Boeing еще более семи лет.

Теги: сша, турция, Boeing



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