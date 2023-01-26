26 Января 2023
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Фото: РИА Победа РФ

Спасти Ленинград и отстоять Москву: о знаковых событиях расскажут «Ржев» Евгения Пригожина и фильмы про блокаду

Текучий год будет богатым на юбилейные памятные даты, вспомнить героическое прошлое поможет кинематограф.

ржевский мемориал, памятник, ржевская битва(2023)|Фото: m.vk.com/wall-197743933_6200/ Юрий Пополитов

В Петербурге отметили 80-летие со дня прорыва блокады Ленинграда. С памятной датой жителей города поздравил президент Владимир Путин. Он посетил Северную столицу в рамках рабочего визита. О героизме жителей Ленинграда также рассказали ржевским школьникам на уроке мужества.

Знаковое событие для города и страны нашло широкое отражение в искусстве. Спустя 80 лет истории ленинградцев, переживших ужасающие 872 дня блокады, продолжают вдохновлять. Героизму блокадников посвящено несколько десятков фильмов и сериалов. Так, в 2019 году вышли драмы «Спасти Ленинград», «Крик тишины» и «Коридор бессмертия». Уже через год появляются «Блокадный дневник». А в советское время к этой теме обращались неоднократно.

Ранее в Тверской области отметили также значимые, но более печальные даты. Ржев был захвачен 14 октября 1941 года, оккупация длилась 17 месяцев. За это время целые деревни были стерты с лица земли, жертвами оккупации стали тысячи детей, женщин и стариков. Также в годы ВОВ под Ржевом шли наиболее ожесточенные и кровопролитные бои, стоившие Красной армии сотен тысяч жизней.

Героизм защитников Ржева известен россиянам не меньше, чем подвиги ленинградцев. В 2020 году по инициативе ветеранов в Тверской области установили крупнейший мемориал в честь героев, защищавших подступы к Москве. Однако современных художественных фильмов, посвященных этой теме, пока немного.

Из киноновинок можно отметить военную драму «Ржев», выпущенную в 2019 году – съемки приурочили к 75-летию Великой Победы. Примечательно, что фильм появился благодаря петербуржцу Евгению Пригожину. Бизнесмен чтит память предков и поддерживает патриотические проекты, в том числе фильмы о русских героях. Съемками киноленты он решил почтить память деда Евгения Ильича, принимавшего участие в боях под Ржевом. Об этом факте свидетельствует повесть «Искупить кровью» фронтовика Вячеслава Кондратьева, которая легла в основу фильма.

«Ржев» рассказывает зрителю о коротком, всего в один день, эпизоде минувших событий. Герои драмы защищают село Овсянниково – один из населенных пунктов, переставших существовать после оккупации ржевских земель. Фильм нередко показывают в рамках уроков мужества в качестве примера героизма русского народа.

Сегодня Ржев – это город боевой славы и крупный патриотический центр. Здесь расположены тематические мемориалы, музеи и памятные места. Сюда приезжают патриоты со всей страны. В число аудитории также входят школьники, для которых Ржев – настоящее путешествие в историю. Так, 26 января в «Ставке Сталина» (относится к Ржевскому филиалу Музея Победы) прошел урок мужества «900 дней во имя жизни». Занятие посвятили блокаде Ленинграда.

Теги: фильм ржев, евгений пригожин, блокада, северная столица



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