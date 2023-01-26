В Челябинске возбуждено уголовное дело после вспышки гепатита А

В Челябинске возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после вспышки гепатита А.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются виновные лица предприятия, не обеспечившие соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, в январе несколько жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в кафе. По предварительным данным, случаи заболевания вирусным гепатитом А связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, где были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал отстранили от работы. С гепатитом А в больницу попали порядка 50 человек.