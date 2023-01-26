Генпрокуратура признала деятельность "Медузы"* в России нежелательной

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность в РФ "Проекта Медуза"* (он же Medusa Project*). Ранее издание было внесено в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ.

Генпрокуратура считает "Проект Медуза"* "иностранной неправительственной организацией". Редакция "Медузы"* находится в Латвии, работает для русскоязычной аудитории.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - заявили в Генпрокуратуре про "Медузу"*.

*внесена в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, деятельность организации признана нежелательной в России Генпрокуратурой РФ