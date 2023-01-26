26 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дефицит медиков на Среднем Урале закроют за счет беженцев и мигрантов

Дефицит кадров в ряду медиков в Свердловской области собрались решать за счет мигрантов и приезжих из новых субъектов РФ. Об этом в ходе брифинга рассказал замгубернатора по региону Павел Креков.

По его словам, в последние годы в области увеличилось количество соцучреждений, для которых требуются не только переподготовленные, но и новые кадры, что сейчас и обсуждается в правительстве. Решением могут стать приезжие с ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также русскоговорящие мигранты их Казахстана и Армении. К тому же это не будет чем-то новым для региона - в местных учреждениях уже работает порядка 140 приезжих высокоуровневых специалистов.

Креков также добавил, что в прошлом году было замечено положительное кадровое сальдо как в медицине, так и профильном образовании. 2022 год отличился тем, что в отрасль пришло на 6 тыс. человек больше, чем ушло. Однако проблема нехватки кадров остается, поскольку специалисты неравномерно распределены по территории области.

Теги: дефицит, медик, беженцы, мигрант



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