Дефицит медиков на Среднем Урале закроют за счет беженцев и мигрантов

Дефицит кадров в ряду медиков в Свердловской области собрались решать за счет мигрантов и приезжих из новых субъектов РФ. Об этом в ходе брифинга рассказал замгубернатора по региону Павел Креков.

По его словам, в последние годы в области увеличилось количество соцучреждений, для которых требуются не только переподготовленные, но и новые кадры, что сейчас и обсуждается в правительстве. Решением могут стать приезжие с ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также русскоговорящие мигранты их Казахстана и Армении. К тому же это не будет чем-то новым для региона - в местных учреждениях уже работает порядка 140 приезжих высокоуровневых специалистов.

Креков также добавил, что в прошлом году было замечено положительное кадровое сальдо как в медицине, так и профильном образовании. 2022 год отличился тем, что в отрасль пришло на 6 тыс. человек больше, чем ушло. Однако проблема нехватки кадров остается, поскольку специалисты неравномерно распределены по территории области.