Азербайджанские предприятия заинтересовались тюменскими разработками

Азербайджанские предприятия заинтересованы в тюменских разработках, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Делегация Тюменской области представила высокотехнологичные разработки членов Нефтегазового кластера, в состав которого на сегодняшний день входит 107 компаний, и саму его модель на бизнес-миссии в Азербайджане, организованной Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Тюменской области. Встреча состоялась утром 26 января.

О сотрудничестве говорили представители: международной буровой компании Caspian Drilling Company Ltd, Caspian Energy Club, объединяющем более пяти тысяч компаний Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов, Сумгаитского Технологического парка, Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Высокий интерес был проявлен к компаниям кластера, производящим нефтехимию, буровые и тампонажные растворы, системы телеметрии.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке Правительства Тюменской области и ЯНАО, объединяет различных участников нефтегазового рынка: нефтегазодобывающие предприятия, производителей нефтегазового оборудования, нефтесервисные компании, отраслевые научные институты.