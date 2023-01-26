26 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Ints Kalnins

Глава Минобороны ФРГ: В поставках Украине танков нет ничего радостного

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не видит причин для радости от решения Берлина отправить танки Leopard 2 на Украину.

По его словам, он понимает обеспокоенность людей относительно того, что Германия поставляет боевые танки в зону боевых действий.

"Точно так же я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки", — заявил министр.

Писториус добавил, что речь идет об использовании техники в боевых действиях, пишет РИА Новости.

25 января стало известно, что ФРГ направит Киеву 14 танков Leopard. Кроме того, Берлин согласился предоставитт разрешение на экспорт Киеву немецких танков странам, которые планируют начать поставки из своих запасов. Сообщалось, что в Мюнхене прошла демонстрация против поставок немецких танков и вооружения Украине. На улицы вышли сотни жителей.

Теги: писториус, танки, украина



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