Выпускников-медиков не будут штрафовать за отказ от отработки в свердловских селах

На Среднем Урале не будут штрафовать выпускников медицинского за отказ отрабатывать обучение в сельских медучреждениях. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора региона Павел Креков.

"Нет. Никто штрафов вводить не собирается. Сейчас заключаются договоры, которые предусматривают возврат средств, потраченных на обучение. А если кроме этих средств студенту выплачивалась стипендия от муниципалитета, это тоже входит в ту сумму, которая должна быть возвращена", — отметил замгубернатора.

Напомним, студенты-медики и выпускники медицинских колледжей Свердловской области смогут получить по 1,5 млн руб. за возвращение и устройство на работу в родные деревни и поселки. Ранее подобные выплаты могли получать только состоявшиеся медики в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Похожая программа в 2020 году была запущена и для педагогов.