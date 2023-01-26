Сейчас денег порой не хватает на самое необходимое – глава "единороссов" в Госдуме

Глава думских "единороссов" Владимир Васильев, выступая на Рождественских чтениях в Госдуме, призвал коллег расставлять приоритеты, когда они вносят те или иные предложения. Предложения на встрече депутатов с патриархом Кириллом в основном касались демографии и социальной политики, да и сам предстоятель РПЦ внес несколько инициатив, которые, вероятно, потребовали дополнительных бюджетных расходов. Например, патриарх Кирилл предложил увеличить продолжительность декретного отпуска.

"Сейчас денег порой не хватает на самое необходимое. Идей хороших много, но надо расставлять приоритеты", - отметил Васильев.

"Есть возможность для того, чтобы работать более эффективно. От этого во многом зависит будущее страны и наших избирателей. Нам предстоит одолеть все вызовы, сделать все, чтобы люди почувствовали изменения в лучшую сторону, справиться с санкциями и заложить основу будущего развития России", — сказал руководитель фракции "Единая Россия".