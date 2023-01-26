Пригожин позвал Стрелкова на фронт

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ответ на заявление экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), назвавшего своего визави "человеком с бэкграундом уголовника и прислуги", пригласил Стрелкова на фронт, пообещав "руководящую должность".

Ранее в интервью НСН Стрелков заявил, что "заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера".

Евгений Пригожин в долгу не остался. В ответе, который приводит пресс-служба компании "Конкорд", глава ЧВК "Вагнер" заявил, что никогда не был знаком со Стрелковым.

"Какое-то время мой представитель Трошев Андрей Николаевич встречался с ним и просил за небольшую оплату приостановить критику ЧВК "Вагнер". Критика Стрелкова была крайне вредна ребятам, и, в том числе, их могли тогда посадить за наемничество", - заявил Пригожин.

Далее он много говорит о работе бойцов ЧВК, а заканчивает свое повествование обращением лично к Стрелкову.

"Я, как старший начальник ЧВК "Вагнер", приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу", - полагает Пригожин.

Стрелков оперативно отреагировал на такое предложение, но, вопреки своему недавнего желанию отправиться на фронт, не стал обещать ничего конкретно.

"Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников – подчеркиваю, профессиональных военных – с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения", - сказал РБК Стрелков.

Напомним, в середине декабря 2022 г. Стрелков (Гиркин), незадолго до этого объявивший об "уходе на фронт", пожаловался, что его третья попытка принять участие в боевых действиях "против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому".