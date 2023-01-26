Пригожин позвал Стрелкова на фронт

26 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Пригожин позвал Стрелкова на фронт

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ответ на заявление экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), назвавшего своего визави "человеком с бэкграундом уголовника и прислуги", пригласил Стрелкова на фронт, пообещав "руководящую должность".

Ранее в интервью НСН Стрелков заявил, что "заявления Пригожина свидетельствуют о том, что человек с его бэкграундом уголовника и прислуги не должен допускаться в публичное поле РФ, чтобы не демонстрировать свойства его характера".

Евгений Пригожин в долгу не остался. В ответе, который приводит пресс-служба компании "Конкорд", глава ЧВК "Вагнер" заявил, что никогда не был знаком со Стрелковым.

"Какое-то время мой представитель Трошев Андрей Николаевич встречался с ним и просил за небольшую оплату приостановить критику ЧВК "Вагнер". Критика Стрелкова была крайне вредна ребятам, и, в том числе, их могли тогда посадить за наемничество", - заявил Пригожин.

Далее он много говорит о работе бойцов ЧВК, а заканчивает свое повествование обращением лично к Стрелкову.

Коллаж, Игорь Стрелков, Евгений Пригожин(2023)|Фото: Накануне.RU

"Я, как старший начальник ЧВК "Вагнер", приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт. Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу", - полагает Пригожин.

Стрелков оперативно отреагировал на такое предложение, но, вопреки своему недавнего желанию отправиться на фронт, не стал обещать ничего конкретно.

"Если господин Пригожин действительно имеет такого рода серьезные предложения ко мне и хочет меня привлечь к деятельности своей организации, то в его распоряжении находится очень много сотрудников – подчеркиваю, профессиональных военных – с которыми я мог бы, не выезжая в Луганск, обсудить все условия его предложения", - сказал РБК Стрелков.

Напомним, в середине декабря 2022 г. Стрелков (Гиркин), незадолго до этого объявивший об "уходе на фронт", пожаловался, что его третья попытка принять участие в боевых действиях "против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому".

Теги: Игорь Стрелков (Гиркин), Евгений Пригожин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.12.2022 13:10 Мск Игорь Стрелков вернулся в Москву: ему третий раз не удалось попасть на фронт
Ранее 18.10.2022 21:46 Мск Игорь Стрелков "нашелся" в "действующей армии"
Ранее 15.10.2022 10:50 Мск Игорь Стрелков ушел добровольцем в зону СВО
Ранее 14.10.2022 16:05 Мск Экс-премьер ДНР Бородай прибудет в зону СВО
Ранее 14.08.2022 10:15 Мск Стрелков отреагировал на информацию о своем задержании


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети