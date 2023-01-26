26 Января 2023
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Фото: Накануне.ru

Уральские таможенники заявили о контрабанде военного имущества в разгар СВО

В 2022 году через Уральскую таможню пытались контрабандой провозить различное военное имущество, возбужден целый ряд уголовных дел. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

По его словам, по фактам контрабанды военных принадлежностей в прошлом году было возбуждено семь уголовных дел. Таможенник назвал это количество "показательным".

"Предметами контрабанды выступали, в том числе, шлемофоны для танков и другое военное имущество", - рассказал Фролов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

В феврале 2022 года Россия начала проведение специальной военной операции на Украине.

Теги: таможня, контрабанда, дела, СВО



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