26 Января 2023
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Фото: Алексей Вихарев

Обязательное разрешение мужа на аборт противоречит врачебной тайне - гинеколог-репродуктолог

Гинеколог-репродуктолог раскритиковала предложение РПЦ брать письменное разрешение мужа в случае, если замужняя женщина хочет сделать аборт.

Врачи считают, что такая практика будет противоречить врачебной тайне.

"Это может быть только решением женщины. А как вообще определять мужа в таком случае? Врач должен проводить следственные действия, чтобы выяснить, от кого эта беременность? Кроме того, существует врачебная тайна, мы не можем оглашать третьему лицу решение, если женщина против этого. Одним словом, это не воспроизводимо в реальной жизни, такая рекомендация выглядит странно. Конечно, решение не должно приниматься сразу и с женщиной должна проводиться беседа, но только она сама должна это решать", - цитирует радио "Говорит Москва" гинеколога-репродуктолога Марию Милютину.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отец Федор (Лукьянов) заявил в Госдуме: "Мы призываем государство признать аборт негативным явлением. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться с согласия мужа и после демонстрации женщине сердцебиения плода. Также надо сократить возможность прерывания беременности до восьми недель".

Теги: аборт, рпц, семья, врачебная тайна



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