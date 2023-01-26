В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за халатного отношения врачей к новорожденному

Следователи возбудили уголовное дело после того, как медики ОДКБ Екатеринбурга оставили в сердце новорожденного кусочек катетера. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, что после двух неудачных операций родителям сказали просто смириться с ситуацией, заверив, что жизни ребенка ничего не угрожает, а исправить случившееся невозможно. Молодые родители не согласились с такими утверждениями и обратились к столичным специалистам, которые сообщили о риске для жизни новорожденного и необходимости проведения операции. В Москве катетер достали, и сейчас с ребенком все в порядке, однако родители уверены, что в екатеринбургской больнице врачи отнеслись с халатностью к жизни их сына.

По словам семейной пары, на первом судебном заседании представители больницы признались, что это не первый подобный случай. Родители мальчика обратились в следственные органы для организации проверки, после чего председатель СК России поручал руководству СУ по Свердловской области представить доклад по обстоятельствам произошедшего.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в пресс-службе регионального СКР.