Кузнецова сделала ряд предложений по демографической политике

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о том, что возглавляемая ею комиссия "Единой России" по защите материнства и детства провела заседение, на котором выработала предложения по ряду направлений.

В частности, области демографической политики нужно определить ответственный исполнительный орган власти за реализацию семейной и демографической политики, совершенствовать меры поддержки молодых и студенческих семей, проанализировать эффективность реализуемых меры с точки зрения их демографической ценности, а также закрепить на федеральном уровне статус многодетных семей и определить базовый набор мер их поддержки на федеральном уровне.

Председатель партии Дмитрий Медведев предложения поддержал.

Накануне.RU давно пишет о том, что демографическая политика в России подменяется социальной, ограничиваясь мерами поддержки. При этом их влияние на демографические показатели вообще не анализируется. А в стране до сих пор не стоит конкретных демографических задач, хотя население быстро сокращается. В этом году смертность превысит рождаемость на 500-600 тыс. человек с тенденцией к дальнейшему ухудшению в последующие годы.