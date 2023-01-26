Англосаксы продолжат бороться с Россией после СВО, - Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев полагает, что англосаксы не прекратят прокси-войну с РФ и после завершения "горячей фазы" конфликта на Украине.

"Необходимо понимать, что даже с окончанием "горячей фазы" конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников", - цитирует РИА Новости заявление Патрушева, сделанное на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

По его мнению, ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками.