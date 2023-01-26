В Челябинске выбрали застройщиков для комплексного развития двух территорий

В Челябинске состоялись два аукциона на право заключения договоров комплексного развития в Советском и Тракторозаводском районах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет о территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе Челябинска. Ее общая площадь составляет 1,18 га. победителем аукциона стала компания "ГЕФЕСТ". Участок ей продали за 645 тыс. рублей. Планируемый срок реализации договора – 5 лет.

Незастроенную территорию в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина, автодороги Меридиан в Тракторозаводском районе площадью 2,58 га продали компании "Легион. Инжиниринг" за 200 млн рублей. Начальная цена – 1,6 млн рублей.