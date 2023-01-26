На Урал по параллельному импорту ввезли продукции на 28 млн долларов

В 2022 году в рамках параллельного импорта в Уральский федеральный округ было ввезено продукции на 28 млн долларов США. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

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По его словам, общий вес ввезенной продукции составил 1 тыс. 200 тонн.

"В основном это станки, запасные части, в том числе к транспортным средствам. Конечно, есть и одежда, обувь, парфюмерия. Где-то до сентября объемы были очень незначительными. Но к концу года таможенные органы стали лучше понимать, что такое параллельный импорт. Соответственно, наши участники [внешнеэкономической деятельности] тоже разобрались. Плюс удалось выстроить логистические потоки для ввоза этой продукции", - сообщил Фролов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он уточнил, что параллельный импорт не следует путать с ввозом контрафактных товаров.

"На внутреннем рынке в течение года нами было изъято 11 тысяч контрафактных изделий", - добавил глава Уральской таможни.

Напомним, в конце прошлого года торговые сети в России начали первые поставки иностранного алкоголя по параллельному импорту.