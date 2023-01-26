Поджог нефтебазы в Брянской области осуществил бывший военный, - Mash

В Брянской области задержан диверсант, совершивший атаку на нефтебазу в Сураже, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, это местный житель, военнослужащий ВС РФ в отставке.

Мужчина запускал квадрокоптер с возвышенности в паре сотен метров от терминала, пишет Mash. Инструкции он получал от человека, находящегося на территории Украины.

Канал сообщает, что за сброс боеприпаса на резервуары с горючим диверсанту заплатили 700 долларов.

Также Mash пишет, что экс-военного сдал задержанный накануне 25-летний мужчина, который пытался уничтожить релейный шкаф на ж/д станции Сураж.

Напомним, пожар на важном объекте произошел 30 ноября. СМИ сообщали, что резервуар с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Брянской области загорелся в результате попадания в него неустановленного боеприпаса, который был сброшен с беспилотника.