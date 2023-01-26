Пермское УФАС России вынесло предупреждение администрации Мотовилихинского района

Пермское УФАС России вынесло предупреждение администрации Мотовилихинского района Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В антимонопольной службе сочли, что районные власти незаконно потребовали от индивидуального предпринимателя привести нестационарные торговые объекты (НТО) в соответствие требованиям к внешнему виду НТО, установленным действующими правилами благоустройства Перми.

Антимонопольщики установили, что в 2017 г. между администрацией Мотовилихинского района и предпринимателем был заключен договор о размещении киоска на территории ТСЖ "Солнечный". Договор был заключен на неопределенный срок. Сведений о его расторжении или признании судом недействительным - нет. В 2022 г. от предпринимателя потребовали привести киоск в соответствие с правилами благоустройства.

УФАС считает, что такие требования необоснованно препятствуют деятельности предпринимателя, поскольку вынуждают его понести экономические издержки в связи с приведением НТО в соответствие новым требованиям к внешнему виду, что может привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что правила благоустройства могут применяться только при проектировании новых и обосновании размещения существующих НТО, но не распространяются на договорные отношения, заключенные между органами власти и предпринимателями до 2022 года.

"Принимая во внимание, что НТО, принадлежащие данному предпринимателю, были размещены на основании договоров, заключенных в 2017 году, то есть до вступления в силу правил благоустройства, не имеющим обратную силу применительно к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных до момента утверждения этих правил, предъявление к таким НТО требований к внешнему виду, установленных правилами, недопустимо", - пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Анастасия Белова.

Вынесенное администрации района предупреждение о необходимости отозвать требования к НТО должно быть исполнено до 1 февраля 2023 года.