Нельзя сгоряча формулировать национальную идею – патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уйти от пугающего россиян слова идеология и сформулировать национальную идею, тем более, что появление государственной идеологии запрещает и Конституция страны.

Предстоятель РПЦ считает, что люди до сих пор напуганы призраком советской неудавшейся идеологии, поэтому пытаются избегать этого слова.

"Никаких идеологий в стране быть не должно, это был постулат. Люди были напуганы тем, что было в прошлом. Давайте назовем это национальной идеей, не обязательно идеологией", - заявил патриарх Кирилл, выступая на Рождественских чтениях в Госдуме.

Он добавил, что "нельзя сгоряча формулировать национальную идею", поскольку "это навсегда или на обозримое будущее".