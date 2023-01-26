Депутат и артист Певцов предложил открыть в Госдуме часовню

Депутат Госдумы от партии "Новые люди", актер Дмитрий Певцов предложил открыть в здании парламента на Охотном Ряду православную часовню. С этой идеей он выступил на Рождественских чтениях в Госдуме.

Певцов напомнил, что когда-то на месте здания Госдумы находилась православная церковь Параскевы Пятницы. "Есть предложение депутатам, представляющим верующую страну, в память о том 500-летнем храме в одном из помещений Государственной думы на первое время устроить православную часовню. Аминь!" – сказал Певцов.