В Екатеринбурге назвали даты и программу "Атмофеста-2023"

В Екатеринбурге назвали даты проведения V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест" в 2023 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, монтаж площадки начнется 24 июля, а уже 12 августа фестиваль откроют для гостей. Его можно будет посетить до 20 августа. Демонтаж декораций займет почти две недели и закончится к 1 сентября.

Как рассказала организатор "Атмофеста" Юлия Сорокина, сады, созданные дизайнерами, снова разместятся на Площади 1905 года и будут посвящены 300-летию уральской столицы. Темой фестиваля станет "Связь времен". Произведения ландшафтного искусства будут символизировать этапы становления Екатеринбурга – от металлургического прошлого до технически развитого будущего.

Кроме этого, на площадке фестиваля совместно с Музеем истории Екатеринбурга планируется организовать театральные представления: по одному на каждый день "Атмофеста". На сцене представят исторические сюжеты, связанные с вехами развития уральской столицы.

Для проведения "Атмофеста" стоянка транспорта на Площади 1905 года будет запрещена с 00:00 24 июля до 5:00 1 сентября. Сразу по окончании фестиваля все работы участников будут перемещены в районы города и украсят собой сады и парки.

Напомним, фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест-2022" обошелся Екатеринбургу почти в 13 млн рублей.