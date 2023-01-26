26 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске пациенту заменили печень, уничтоженную паразитами

Врачи Челябинской областной клинической больницы пересадили южноуральцу новую печень. Его орган был поражен редким заболеванием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.

Мужчина обратился в больницу в 2017 году с желтухой. При обследовании выяснилась причина заболевания. Альвеококк, проникший в печень, повел себя как злокачественная опухоль - он постепенно поглощал ткань органа, заменяя ее собой. В Челябинске ему сделали операцию – убрали правую долю печени.

"К моменту первой операции паразит уже "пережевал" всю правую долю печени, часть диафрагмы и кусочек легкого. Из-за жизнеугрожающего состояния пришлось провести экстренную операцию", - рассказали в больнице.

Эта операция позволила пациенту прожить пять лет, дожидаясь трансплантации донорского органа.

Новая операция длилась 12 часов. За это время у операционного стола сменилось несколько бригад анестезиологов и операционных сестер. Операция прошла хорошо, прогноз для пациента благоприятный.

Добавим, что альвеококкоз - паразитарное заболевание, промежуточным носителем которого является человек. Основной хозяин паразита-кошки, собаки, лисы, мыши, хомяки.

Теги: печень, врач, операция,



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