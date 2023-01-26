26 Января 2023
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Фото:Накануне.RU

СКР создаст базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР

После поездки главы СКР Александра Бастрыкина в Луганск стало известно, что Следственный комитет создаст базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР.

"Для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел мирных жителей следователями совместно с экспертами и криминалистами налажено взаимодействие с республиканским бюро СМЭ ДНР, активно проводится работа по систематизации массива биологических материалов для производства их выемки и проведения необходимых экспертиз", - сообщает пресс-служба СК.

Проводится активная работа по расследованию преступлений прошлых лет, ранее совершенных на вновь присоединенных территориях. В настоящее время имеются положительные примеры раскрытия таких преступлений. В частности, раскрыто убийство, совершенное в ЛНР в 2017 г. После проведения психофизиологического исследования на полиграфе фигурант дал подробные пояснения о совершенном преступлении, были организованы выезды на место происшествия, проверка показаний на месте.

Теги: СКР, ДНР, Луганск, Александр Бастрыкин



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