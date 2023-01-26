26 Января 2023
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Наука и техника В России
Фото: пресс-служба Яндекс

"Яндекс" начал расследование в связи с утечкой исходных кодов некоторых сервисов

"Яндекс" проводит внутреннее расследование в связи с попаданием в открытый доступ исходных кодов сервисов компании.

"Служба безопасности "Яндекса" обнаружила в открытом доступе фрагменты кода из внутреннего репозитория. Однако, их содержимое отличается от текущей версии репозитория, которая используется в сервисах "Яндекса", - сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что угрозы для данных пользователей "Яндекса" или работоспособности сервисов компании нет.

Источник РИА Новости сообщил, что фрагменты старого исходного кода попали в открытый доступ по вине одного из сотрудников "Яндекса". Взлома не было.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что злоумышленники выложили в общий доступ 45 гигабайт исходных кодов "Яндекса". Компания использует эти данные в своих продуктах в первоначальном виде. Утверждалось, что были выложены коды от большинства сервисов — от "Почты" и "Такси", до "Музыки" и "Облака".

Теги: яндекс, исходный код, утечка



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