26 Января 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Средний возраст рождения первенца в России составляет 26 лет - Минтруд

В России вплоть до конца 2026 года будет сокращаться число женщин детородного возраста, посчитали в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Это оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию.

Кроме того, растет и средний возраст рождения первого ребенка. "Рождение первенца откладывается, средний возраст рождения первого ребенка сегодня 26 лет, 30 лет – второй ребенок, 32 года – третий ребенок", - сообщил директор департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин на круглом столе в Госдуме.

Он добавил, что одним из главных факторов снижения рождаемости остается бедность, но теперь к нему добавился и коронавирус. Пандемия, по словам Галкина, нанесла по демографии существенный удар, который продолжает сказываться, и последствия ее будут ощущаться еще долго.

Теги: рождаемость, демография, россиянки



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