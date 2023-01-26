В Тюмени почтили память узников фашистских лагерей

В России стартовала Девятая ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста и освобождения в 1945 году Красной армией лагеря смерти Аушвиц (Освенцим)".

В рамках недели памяти в Тюмени пройдет несколько мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюмени сегодня цветы к Памятному знаку "Узникам фашистских лагерей 1941-1945 годов". В церемонии приняли участие заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин, депутаты, представители общественных организаций бывших малолетних узников фашистских концлагерей и ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, духовенства и другие.

Также в Тюмени на площади Памяти зажгли шесть свечей в память о шести миллионах жертв Холокоста.

В Тюменской области началась Девятая ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста". Одно из мероприятий — возложение цветов к Памятному знаку "Узникам фашистских лагерей 1941-1945 годов".

"От правительства Тюменской области благодарим организаторов, депутатский корпус, ветеранские организации, всех неравнодушных, кто сегодня пришел, кто помнит. Потому что память — это именно тот инструмент, который позволит никогда не допустить этого в будущем", - заявил заместитель председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин.

"Сегодня день памяти еврейского населения. 6 миллионов евреев было заживо сожжено, погибли в концлагерях. Это оставило неизгладимый отпечаток. Сегодня мы все должны помнить об этом", - сказала председатель Совета Тюменской областной общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Валентина Сарапу.