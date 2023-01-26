Минпросвещения России и "Ростех" хотят повысить престиж рабочих и инженерных профессий

Министерство просвещения РФ и госкорпорация "Ростех" будут совместно развивать систему подготовки рабочих кадров для промышленности в связи с резко возросшими потребностями предприятий в условиях импортозамещения и увеличения объемов гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Соглашение подписали министр Сергей Кравцов и генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. Предполагается, что корпорация при поддержке ведомства будет активно внедрять в учебные программы среднего профессионального образования компетенции и практические занятия, базирующиеся на запросах реального производства. Упор будет сделан и на профориентационную работу со старшеклассниками.

Кравцов заявил, что система среднего профессионального образования – это основа экономического развития страны. А интерес к рабочим специальностям растет с каждым годом. Сейчас более 60% школьников после 9-го класса идут в колледжи.

В рамках федерального проекта "Профессионалитет" в 2023 году планируется создать 141 образовательно-производственный центр. В их состав войдут отраслевые органы исполнительной власти региона, средние специальные учебные заведения и опорные работодатели, прежде всего входящие в "Ростех".

Как рассказал Чемезов, после начала СВО многие заводы перешли на работу в две и даже три смены, а кадровая потребность предприятий "Ростеха" значительно возросла. Нужны рабочие руки.

Реализация соглашения предусматривает также меры по социальной поддержке студентов, повышение престижа рабочих профессий и развитие промышленного туризма.

"Ростех" готовит со школьной скамьи специалистов для авиационной отрасли, а в ближайшее время распространит этот подход на информационные технологии, радиоэлектронную промышленность, медицинское приборостроение, сообщил заместитель генерального директора Николай Волобуев.