26 Января 2023
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Общество В России
Фото: youtube.com, Россия 24

Восстановление мирной жизни после окончания конфликта займет многие годы – патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о роли церкви в российско-украинском конфликте.

"Наша страна уже почти год в состоянии вооруженного конфликта, убийственного противостояния, спровоцированного извне. Церковь никогда не делит свою паству на чужих и своих. Оставаясь со своим народом, РПЦ старается помогать всем, кого коснулись тяготы военного времени", - заявил глава РПЦ на Рождественских чтениях в Госдуме.  

"Если уж нельзя добиться предотвращения противостояния, Церковь должна добиваться гуманного отношения к военнопленным. Но это тактическая цель. Милость надо обращать к тем, кто реально страдает, пока продолжается конфликт. Задача воина-христианина – честно выполнять свой долг на поле битвы. Борьба с врагом для христианина не должна превращаться в ненависть к отдельному человеку", - заявил патриарх.  

"Ни народ России, ни народ Украины не могут быть заинтересованы в конфликте. Всем людям доброй воли нужен мир, - добавил глава РПЦ. - Остро стоит вопрос о послевоенном будущем России и Украины. Отчасти этот вопрос уже решается, но предстоит восстановить целые города. Восстановление мирной жизни займет многие годы. Церковь готова участвовать в залечивании ран военных действий".

Теги: рпц, вооруженный конфликт, патриарх кирилл



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