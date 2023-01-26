Патриарх Кирилл предложил увеличить срок декретного отпуска в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Госдуму подумать над увеличением продолжительности декретного отпуска, чтобы женщина чувствовала себя социально защищенной с первых недель беременности. Также он предложил включить в трудовой стаж одного из многодетных родителей период ухода за детьми.

"Нужно ставить вопрос о моральной оценке такого явления как суррогатное материнство. Также нравственно неприемлем аборт. Аборт – это горе и трагедия для женщины и ее семьи", - заявил патриарх, выступая на Рождественских чтениях в Госдуме.