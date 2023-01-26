Военный эксперт считает, что Запад передает Киеву танки для захвата Приднестровья

Танковая армада, которую на Украине анонсировал Запад, не ударит по Крыму. Она пойдет на Приднестровье. Такое мнение высказал военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Он пишет, что запас хода основных боевых танков НАТО - приблизительно 400 км. Скорость перемещения - около 40-50 км/ч по степи. Одна боеукладка - около 50 выстрелов. Эти машины весом 60-65 тонн не остановить обычными ракетами, их может остановить только оружие массового поражения.

В Приднестровье ВСУ могут захватить склады с боеприпасами, которых им хватит очень надолго, и получат стратегическое преимущество. Уже после этого украинские войска могут угрожать Крыму. Так Запад планирует склонить Россию к перемирию, на которое идти категорически нельзя, считает эксперт. За это время НАТО продолжит создание агентурной сети на территории России и будет проводить политику терактов, раскачивания общества изнутри, попытается взорвать Южный Кавказ и создать угрозу на Северо-Западе.

Артамонов полагает, что в Генштабе эту угрозу понимают.

На днях президент Молдавии Майя Санду в интервью Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс.

Накануне президент США Джо Байден, объявляя о поставке Киеву танков, анонсировал контрнаступление войск украинского режима.