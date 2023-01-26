Патриарх Кирилл: "Права и свободы – это не самые важное в жизни россиян"

Патриарх Кирилл предложил включить в перечень традиционных российских ценностей веру в Бога, а также пересмотреть очередность, в которой представлены ценности в стратегии развития страны.

"Перечень ценностей нуждается в дополнении. Там должно быть место и вере в Бога. В этом перечне я вижу влияние западного либерализма. Перечень начинается с прав и свобод. Мантра. Это что, самое важное в нашей жизни? Если вы постучите в дверь любого россиянина и спросите, какие ценности для него самые важные – вряд ли он назовет права и свободы", - заявил глава РПЦ на Рождественских чтениях в Госдуме.