26 Января 2023
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Общество В России
Фото: facebook.com/Slava Ptrk

Патриарх Кирилл: "Права и свободы – это не самые важное в жизни россиян"

Патриарх Кирилл предложил включить в перечень традиционных российских ценностей веру в Бога, а также пересмотреть очередность, в которой представлены ценности в стратегии развития страны.

"Перечень ценностей нуждается в дополнении. Там должно быть место и вере в Бога. В этом перечне я вижу влияние западного либерализма. Перечень начинается с прав и свобод. Мантра. Это что, самое важное в нашей жизни? Если вы постучите в дверь любого россиянина и спросите, какие ценности для него самые важные – вряд ли он назовет права и свободы", - заявил глава РПЦ на Рождественских чтениях в Госдуме.

Теги: патриарх кирилл, права и свободы, рпц, россияне, традиционные ценности



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