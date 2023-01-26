В Екатеринбурге суд арестовал главу армянской общины

Суд в Екатеринбурге арестовал лидера армянской общины Масиса Назаряна. Ранее о его задержании в столице Урала сообщил экс-депутат парламента Армении Арман Абовян.

"На пять суток задержан глава армянской общины города только за то, что армяне во дворе армянской церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти Арцах", - написал бывший депутат в своем Telegram-канале, назвав это "вопиющим случаем".

Как сообщается в электронной картотеке дел Ленинского районного суда Екатеринбурга, Масиса Назаряна обвиняли в организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). По такой же статье была арестована активистка Элен Киракосян.

Союз армян России сегодня выступил с заявлением по ситуации. Как сообщается на сайте союза, в организации категорически не согласны с решением райсуда об аресте Назаряна и Киракосян за проведение на территории армянской церкви мероприятия гуманитарной поддержки жителей Арцаха, находящихся в блокаде с 12 декабря.

"Подобное решение мы расцениваем как потенциально взрывоопасную политическую провокацию, ставящую своей целью разжигание антиармянских настроений в российском обществе и антироссийских – в армянском", - заявили в союзе.

Организация потребовала немедленного освобождения Масиса Назаряна и Элен Киракосян, поскольку их действия "ни в коей степени не попадают под предъявленные им обвинения".

"САР находится на связи с нашими соотечественниками для оказания им необходимой правовой поддержки", - добавили в Союзе армян России.