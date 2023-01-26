26 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Профсоюз намерен обратиться в прокуратуру из-за замерзающих нефтяников "Сургутнефтегаза"

История с замерзающими вахтовиками "Сургутнефтегаза" ("СНГ") в новых жилых вагонах, изготовленных в "Сургутмебели", получила продолжение. За нефтяников вступился профсоюз "Профсвобода". В организации намерены обратиться в окружную прокуратуру.

Как сообщил Накануне.RU председатель профсоюзного комитета ППО "Профсвобода" Александр Захаркин, работники "СНГ" не обращались. Профсоюз может подготовить обращение в защиту работников по их заявлению, или по собственной инициативе - последнее может защитить работников от административного произвола. Но ни того, ни другого правозащитная организация организация сделать не может, так как профсоюзу неизвестны подробности относительно пострадавших от холода работников.

"Есть один нюанс. К нам в профсоюз работники не обращались. Мы конкретных работников по фамилии, имени, отчеству, которые пострадали от холода, не знаем. Мы можем обращаться в защиту интересов работников без их заявления. Но обозначать-то их мы обязаны. Мы посоветовались и решили обратиться в прокуратуру с заявлением об угрозе жизни и здоровью работников. Потому что главное здесь то, что есть угроза жизнью и здоровью граждан РФ!", - сообщил председатель профсоюзного комитета.

Член профсоюза "Профсвобода" и акционер"Сургутнефтегаз" Сергей Васютин обратился к гендиректору и совету директоров компании "Сургутнефтегаз" с запросом о том, каким образом компания заботится о вахтовиках и предложил провести эксперимент, провести независимую экспертизу для оценки условий, в которых проживают работники. В частности, Васютин предложил поселить в вагон-дома вахтовиков руководящий состав компании, а также производителей вагон-домов, минимум на пять дней, чтобы они пожили в них, как вахтовики и лично оценили условия проживания. В ответ Васютину пришла формальная отписка.

"Я обратился, как акционер. Получил ответ, что поскольку я не обладаю определенным пакетом акций, то мне эту информацию не предоставят. На мое уточнение, что я сообщил о рисках вреда жизни и здоровью сотрудников, мне ничего не ответили", - сообщил Сергей Васютин.

В ближайшее время он намерен обратиться в прокуратуру.

Напомним, информация о том, что вахтовики "СНГ" жалуются на жилые вагоны, изготовленные в "Сургутмебели", появилась в начале декабря. По данным издания "Вестник Сургутского района", ситуацию не спасают даже обогреватели. Вахтовики уверены, что производитель сэкономил на утеплителе.

Помимо холода у вахтовиков есть претензии и к размерам новых вагонов, ширину которых урезали с 2,8 м до 2,5 м.

Накануне.RU направило в "СНГ" запрос с просьбой прокомментировать информацию.

Теги: вагончик, нефтяник, вахтовик, сургутнефтегаз, вагон-дом



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Ранее 02.12.2022 20:49 Мск В Югре вахтовики пожаловались на холодные вагончики


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