26 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл призвал не осуждать всех уехавших из России после объявления мобилизации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не осуждать всех россиян, уехавших из страны на фоне объявления мобилизации.

"На фоне мобилизации некоторые граждане покинули Россию. Некоторые уехали, побоявшись смерти. Многие из них нуждаются в духовной помощи. Неверно выносить общие, осуждающие суждения о всех уехавших", - заявил патриарх на Рождественских чтениях в Госдуме.

Он также призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для священнослужителей: "Духовенству была предоставлена отсрочка. Нормы РПЦ строго запрещают священнослужителям брать в руки оружие. Мы надеемся, что эта норма будет закреплена законодательно. Военные капелланы становятся желанной целью для противника, когда несут свое пасторское служение. Уже пять священников погибли на переднем крае вооруженного конфликта, они ничем не защищены".

Теги: патриарх кирилл, уехавшие, россияне, мобилизация



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