Песков: Смена статуса спецоперации не обсуждается в Кремле

Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за поставок Киеву танков не стоит на повестке дня, сообщили в Кремле.

"У нас на повестке дня нет такой темы", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус специальной военной операции на фоне решений США и Германии поставить танки Украине.

Парламентарий подчеркнул, что это позволит "перевести экономику страны на военные рельсы".