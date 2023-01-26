Песков: Смена статуса спецоперации не обсуждается в Кремле
Вопрос об изменении статуса специальной военной операции из-за поставок Киеву танков не стоит на повестке дня, сообщили в Кремле.
"У нас на повестке дня нет такой темы", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус специальной военной операции на фоне решений США и Германии поставить танки Украине.
Парламентарий подчеркнул, что это позволит "перевести экономику страны на военные рельсы".