В Челябинске возбудили уголовное дело после обращения к Бастрыкину жителей, которые уже почти год живут без горячей воды

Глава СК России Александр Бастрыкин после жалоб жителей двух домов в Челябинске, которые уже почти год живут без горячей воды, поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, жители домов №9 по улице Блюхера и №71 по улице Омской почти год живут без горячей воды. В марте прошлого года вышел из строя бойлер, расположенный в жилом доме по Омской, 69. Ремонт затянулся, и в результате бойлер разобрали на металл. На покупку нового бойлера нужно 1,8 млн рублей. Таких денег у жителей двух малоэтажных домов нет. Жильцы обращались в органы местной власти, но результата нет. Тогда они обратились к Александру Бастрыкину.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СКР поручил представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела и мерах, принимаемых для защиты прав граждан.