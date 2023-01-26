26 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Излучинске мать кричала матом на своего ребенка и обещала его утопить

В Излучинске мать кричала матом на своего ребенка и угрожала его утопить. Крик женщины слышали все соседи многоквартирного дома.

Видеозапись "воспитательного процесса" была записана в подъезде дома и опубликована в telegram-канале "ЧП Нижневартовск", передает корреспондент Накануне.RU. В соответствии законом РФ о запрете обсценной лексики в СМИ, мы не можем опубликовать видеозапись, однако отметим, что самое цензурное слово, прозвучавшее в адрес несовершеннолетнего, было слово "подонок".

"Как я понял из ситуации — родная мать ребенка позволяет себе повышать тон голоса на него, оскорбляя того самыми разнообразными словами и матами. Я собираюсь что-то с этим сделать. Ощущение мерзкое, ведь пока я здесь сплю, где-то рядом страдает ребенок. Пока неизвестно, но возможно, что его еще и бьют", — поясняет автор видео.

Видеороликом уже заинтересовались в отделе по делам несовершеннолетних по Нижневартовскому району. Специалисты выясняют адрес дома, чтобы принять необходимые меры.

Теги: мать, ребенок, мат, угрозы



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