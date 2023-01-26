26 Января 2023
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Фото: president.tatarstan.ru

В Татарстане должность президента переименуют в раиса, не дожидаясь окончания срока Минниханова

Депутаты госсовета Татарстана приняли новую редакцию поправок в конституцию республики, изменяющих наименование высшего должностного лица региона с президента на "главу – раиса Республики Татарстан" сразу после их принятия.

Как сообщил председатель комитета госсовета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин на заседании парламента, после проведения дополнительных консультаций было принято решение отказаться от переходного периода. Об этом передает РИА Новости.

Напомним, в декабре парламентов республики был принят законопроект о внесении поправок в конституцию Татарстана, предлагающий изменить наименование высшего должностного лица Татарстана на "глава – раис Республики Татарстан".

При этом он содержал переходные положения, согласно которым новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана. Планировалось, что до конца срока (2025 года) нынешний глава республики Рустам Минниханов сохранит наименование "президент".

Теги: татарстан, президент, раис, минниханов



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