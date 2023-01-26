В Госдуме предложили включить "мать" в перечень профессий

В Госдуме предложили включить в реестр профессий "профессию "мать", чтобы остановить вымирание россиян. По мнению зампреда комитета ГД по контролю Дмитрия Гусева, многодетные матери должны сидеть дома с детьми и получать за это зарплату с соответствующими социальными гарантиями.

"Надо остановить вымирание РФ. Надо пугать людей, пугать власть. Нас стало меньше на 1,5 млн людей за год – это ужасные цифры. 800 тыс. "колобков" этих уехало и покатилось по всему свету", - сказал депутат про уехавших из России.

"У нас 39 млн женщин в возрасте от 15 до 49 лет, это детородный возраст. 10-12% женщин не будут рожать по разным причинам. 15-20% будут иметь по одному ребенку. 35% женщин должны иметь по два ребенка, но даже это не даст воспроизводство. 35% женщин должны иметь от четырех детей. Это 13 миллионов человек. И нужно еще 13 млн мужчин, которые должны взять на себя эту ответственность. Сейчас только 233 тыс. женщин имеют четырех детей. Нам нужно 10 млн женщин как минимум, которые будут рожать по четыре ребенка минимум. Откровенно говоря, задача кажется невыполнимой. Иметь трех-четырех детей в современных условиях – это подвиг. Этим людям надо памятники ставить при жизни", - заявил Гусев на круглом столе в комитете ГД по делам, женщин, семьи и детей.

Гусев также добавил, что "аборты нужно признавать убийством, асоциальным явлением".

С позицией Гусева по поводу профессии "мать" не согласилась глава комитета Нина Останина. "Сиди и воспитывай детей – это не для нашей женщины. Надо не откупаться от женщин зарплатой, а государству взять на себя функции, которые освободили бы ее от домашнего труда", - полагает депутат.