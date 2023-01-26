Житель Красного Лимана задержан "за сотрудничество с Россией"

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала жителя Красного Лимана за сотрудничество с Россией.

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Он, по данным СБУ, после того, как город вернулся под контроль Украины, начал сотрудничество с российскими спецслужбами, предложив сообщать им информацию о передвижении войск и объектах критической инфраструктуры. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, уточнили в службе.

Напомним, 1 октября 2022 г. Минобороны РФ сообщило, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.