В РПЦ призвали запретить аборты без согласия мужа беременной

Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться с согласия ее мужа и после демонстрации беременной сердцебиения плода, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства отец Федор (Лукьянов).

"Мы призываем государство признать аборт негативным явлением. Искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться с согласия мужа и после демонстрации женщине сердцебиения плода. Также надо сократить возможность прерывания беременности до восьми недель", - заявил священник на круглом столе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По мнению представителя РПЦ, "общество воспринимает аборт не как зло, а как медицинскую процедуру". Также представитель церкви усомнился в статистике, которая указывает на сокращение числа абортов. По его мнению, медикаментозные аборты могут вноситься в статистику произвольных выкидышей, на это указывает значительная доля таких выкидышей (37% по данным отца Федора) по сравнению с другими странами (10-12%).