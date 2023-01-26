Politico: Западные страны ведут дебаты по поводу поставки истребителей на Украину

Инициированные украинской стороной дискуссии о поставках Киеву реактивных истребителей уже ведутся на Западе, сообщает газета Politico со ссылкой на военных чиновников и дипломатов.

Возможная передача Киеву военных самолетов, вероятно, вызовет еще больше споров, чем ситуация с отправкой танков.

По данным Politico, Европа больше не считает эту идею неудачной. При этом крупнейшие страны Европы опасаются, что передача истребителей может стать причиной для еще большей эскалации, пишет РИА Новости.

По словам одного из дипломатов, США сообщили Украине, что поставка самолетов "на данный момент невозможна".

"Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были HIMARS, и она сдвинулась. Потом она была на танках, и теперь тоже смещается", — цитирует его газета.

Ранее сообщалось, что Словакия готова обсудить передачу Киеву оставшихся у нее самолетов советского производства МиГ-29 в обмен на американские истребители, а также советские танки Т-72 в обмен на Leopard.

По данным СМИ, речь может идти от 30 танках Т-72, о числе советских истребителей у Братиславы не сообщается. Также Словакия может обучить украинских пилотов.