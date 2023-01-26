26 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Жителя Челябинска, зарезавшего домработницу, признали невменяемым

В Челябинске направлено в суд уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве домработницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый пришел в квартиру 55 летней женщины, которая работала в семье домработницей. Он нанес ей два смертельных удара ножом в грудь. Орудие убийства он выбросил, поэтому преступление не было раскрыто по "горячим следам".

На следующий день мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение в связи с неадекватным поведением. В дальнейшем была установлена его причастность к убийству.

По итогам судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым.

Теги: домработница, убийство, суд,



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