26 Января 2023
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Общество В России
Фото: Пресс-служба Государственной думы РФ

Роль Бога предложили определить в России

В Госдуме сегодня обсуждали продвижение традиционных семейных ценностей среди детей и молодежи. Депутаты сетуют, что в российских детей пытаются заложить антиценности и что в стране не определена роль Бога.

Председатель комитета ГД по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия") заявила: "В наших детей пытают заложить антиценности, как это уже произошло в Европе. Для нас это является нелепым, а для кого-то это является нормой. Наши дети не должны быть даже лояльны этой теме. Они должны четко понимать, где добро, а где зло".

Казакова не объяснила, почему власти не озаботились этим вопросом раньше.

Председатель комитета ГД по образованию и науке Сергей Кабышев ("Справедливая Россия – За правду") предложил еще более философский подход. По его мнению, "очень важно определить роль Бога". "Что такое Бог? В каких трактовках мы его можем осознать? Концепция Бога определяет не просто нашу основу, наши традиционные ценности, но и то, куда мы идем. И важно определить, что такое свобода. Вызывает вопросы, когда начинают "качать" тему уязвимости определенных групп. От кого защищать молодежь? От преподавателей, от родителей?" – заявил Кабышев.

Теги: воспитание, дети, традиционные ценности



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