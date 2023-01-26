Госдума может запретить рекламу безрецептурных лекарств

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении рекламного законодательства безрецептурных лекарственных препаратов "в целях защиты жизни и здоровья граждан".

Авторы отмечают, что фармацевтический бизнес является одним из самых прибыльных, поэтому производящие лекарства компании имеют возможность тратить огромные средства на рекламу, заполняя ею радио и телеэфир. Все, что широко рекламируется, находится в свободной продаже. А навязчивая реклама лекарственных средств, предлагающая чудодейственные лекарства, приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением. Это может быть опасным для его здоровья.

"Излишнее доверие людей к рекламе в вопросах лечения свидетельствует о том, что доступность и качество медицины в нашей стране остаются на низком уровне. У человека нет возможности быстро получить квалифицированный ответ, обратившись к своему доктору", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект направлен на то, чтобы уменьшить у граждан желание лечиться самостоятельно. Предлагается запретить рекламу безрецептурных лекарственных средств на телевизионных каналах и на радио. Реклама безрецептурных препаратов не допускается иначе как на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников.

Один из авторов документа глава Комитета Госдумы труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что "пора положить конец самолечению, основанному на рекомендациях псевдоврачей из агрессивных рекламных роликов, в которые вкладываются огромные средства".

Интересно, что в 2021 году большинство населения России было подвергнуто вводу безрецептурного генного препарата для защиты от ковида, который был назначен практически всем, а сам препарат рекламировался в СМИ, притом что информации ни о клинических испытаниях, ни о результатах массового применения так и не было. Смертность в 2021 году стала максимальной с 1945 года, а убыль населения рекордной в мире.