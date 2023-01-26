Почти каждая семья столкнулась с мобилизацией, у кого-то знакомые погибают, родственники - Кузнецова

Вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова считает необходимым объяснять детям в централизованном порядке, почему проходит мобилизация и погибают близкие люди.

"***** не только на поле боя, она идет в наших сердцах. Какой-то запас прочности был, раз мы смогли выстоять. Идет централизация и систематизация в образовании там, где был раздрай. Такое заигрывание с пролиберальными тенденциями, которое было, очень сильно бьет по родителям", - заявила Кузнецова на круглом столе комитета ГД по просвещению.

Она добавила, что "почти каждая семья столкнулась с мобилизацией, у кого-то знакомые погибают, родственники". И в этих условиях дети должны через семью, школу, окружающую их среду понимать, почему это происходит, полагает "единоросс".

"У нас нет цензуры, но есть четкое понимание, что нужно нашим детям", - добавила Кузнецова.