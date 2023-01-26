На Среднем Урале появилось отделение "Ассамблеи народов России", созданной по указу Путина

В Свердловской области учреждено региональное отделение "Ассамблеи народов России".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Ассамблея была создана указом Владимира Путина в ноябре 2020 года. Это сделано для совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия.

Возглавил региональное отделение Ассамблеи на Среднем Урале ректор УрГЭУ Яков Силин (на фото). В состав руководящего органа вошли депутат Законодательного собрания Свердловской области Альберт Абзалов; Герой России, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Воронин; руководитель Уральской ассоциации "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма" Сергей Павленко; председатель Совета благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов и гендиректор "Областной газеты" Антон Третьяков.

Площадкой для проведения учредительного собрания был выбран Уральский государственный экономический университет. Вуз активно сотрудничает с представителями всех национальных общин и диаспор.

Ожидается, что полномасштабная работа отделения начнется во второй половине февраля этого года. На это время запланирован первый съезд "Ассамблеи народов России" в Москве.