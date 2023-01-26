Зеленскому "не интересны" переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

"Это (переговоры) не интересно мне. Не интересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России", - сказал Зеленский в интервью Sky News (цитату приводит ТАСС), добавив, что после начала специальной военной операции Путин стал для него "никем".

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус специальной военной операции на фоне решений США и Германии поставить танки Украине. Парламентарий подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.

"Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы", - сказал Шеремет.