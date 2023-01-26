В Прикамье жители пожаловались на рост "мусорных" тарифов для гаражных кооперативов в 87 раз

В Перми тарифы за вывоз отходов для гаражного потребкооператива ПК-45 в Орджоникидзевском районе выросли в 87 раз. Об этом сообщает издание "Комсомольская Правда" со ссылкой на членов гаражного кооператива.

"К нашему изумлению нам объяснили, что суммы нам начислили правильно. И если раньше мы платили по 841 рубль в месяц за вывод ТКО, то за октябрь должны заплатить 62 тысячи 214 рублей, а за ноябрь и вовсе 68 тысяч 828 рублей. Мол, суммы увеличили после того, как в сентябре прошлого года издали приказ краевого МинЖКХ по тарифам на ТКО в Пермском крае. Получается, плату за мусор, который к тому же никто не собирается у нас вывозить, нам увеличили в 87 раз!" - говорится в сообщении.

Российский экологический оператор опроверг информацию о повышении тарифов.

"В реальности кооператив в Пермском крае на регулярной основе подавал данные за восемь гаражей и получал квитанции с расчетами на такое количество секций. Однако выяснилось, что всего гаражей 270. В итоге региональный оператор пересчитал плату за последние три года и выставил недоимку в размере около 70 тысяч рублей. Это сумма платы за весь кооператив, а не один гараж. А плата за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов может вырасти максимум на 5% в пределах года! И этому есть причина: рост тарифа ограничен предельным ростом тарифа Федеральной антимонопольной службы и составляет до 5% в год", - говорится в сообщении.